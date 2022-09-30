Комунальник та комерсант «нагріли на котлі» понад ₴100 тисяч бюджетних коштів

Керівнику комунального підприємства у Чуднівській громаді та директору столичного товариства слідчі поліції за погодженням з окружною прокуратурою оголосили підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. Чоловіків викрили у схемі службових махінацій для «відмивання» бюджетних коштів. Досудове розслідування триває.

Злочинну змову між керівником комунального підприємства і директором столичного товариства та ланцюжок махінацій для «дерибану» бюджетних коштів у громаді Житомирщини викрили слідчі відділення поліції № 5 (Чуднів) Житомирського райуправління ГУНП під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що наприкінці 2021 року комунальне підприємство Чуднівської ТГ оголосило тендер для придбання і установлення твердопаливного котла на загальну суму понад 100 тисяч гривень, виділених з бюджету громади. Участь у торгах, як було з’ясовано, взяло лише одне товариство з м. Києва, яке прогнозовано і перемогло. Згодом між керівниками комунального підприємства і столичного товариства було укладено договір, на підставі якого і було перераховано кошти. Однак котел «надійшов» і монтажні роботи «були виконані» тільки в оформленій сторонами видатковій накладній, а не фактично.

Здійснивши низку необхідних слідчих дій і за результатами призначених у провадженні експертних досліджень, слідчі поліції викрили злочинну змову. Відтак з’ясували, що перераховані бюджетні гроші директор товариства частинами розкидав по різним банківським рахункам, таким чином здійснивши процес «відмивання» коштів, здобутих злочинних шляхом.

Відтак керівникові комунального підприємства слідчі оголосили про підозри у вчинених у змові заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем (ч. 3 ст.191 ККУ) та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 ККУ).

А днями підозру у пособництві вказаним протиправним діянням оголошено і підряднику, директору столичного товариства. Окрім того, чоловік відповідатиме і за здійснення фінансових операцій з майном, одержаним злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ).

Досудове розслідування триває. За сукупністю зазначених протиправних діянь обом службовцям може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області