Конфлікт знайомих закінчився ножовим пораненням

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Лисичанська за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України).

За матеріалами слідства, у травні 2020 року у м. Лисичанську між раніше судимим чоловіком та його знайомим виникла словесна перепалка.

Під час конфлікту обвинувачений, перебуваючи у громадському місці, завдав чоловіку один удар ножем в шию, заподіявши колото-різане поранення в область знаходження життєво важливих органів. Після скоєного зловмисник зник з місця події.

Потерпілому вчасно було надано медичну допомогу та госпіталізовано до лікарні.

Виходячи з обставин кримінального правопорушення, особа виконала усі дії, які вважала необхідними для умисного вбивства, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Довідково: у разі доведення вини у вчиненні інкримінованого злочину, обвинуваченому загрожує до 10 позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області