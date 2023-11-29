«Кришування» незаконного видобутку піску, хабарництво, майже мільйонні збитки довкіллю – у цих «подвигах» підозрюють голову ОТГ на Житомирщині (фото)

Житомирська обласна прокуратура повідомила голові об’єднаної територіальної громади про підозру у пособництві незаконному видобуванню піску у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки довкіллю, та вимаганні й отриманні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, голова однієї з об’єднаної територіальних громад Бердичівського району, з метою власного незаконного збагачення, «кришував» протиправний видобуток піску у лісовому масиві, що на околиці двох сіл.

Він знав, що на землях громади, без належних дозволів, у великих обсягах підприємець видобуває корисну копалину місцевого значення.

Однак протиправний видобуток підозрюваний не припинив. Натомість запропонував порушнику своє покровительство. Зокрема, пообіцяв і надалі не створювати перешкоди та не вживати жодних заходів за умови, що підприємець заплатить певну суму.

Під час чергової зустрічі надав реквізити свого банківського рахунку, на який у травні 2023 року підприємець перерахував грошові кошти на суму 50 тис. грн.

Коли ж факт незаконного видобування піску було виявлено уповноваженою особою громади, сільський голова, відпрацьовуючи «гонорар», дав вказівку підрахувати лише кількість автомобілів, які вивозили копалину.

Експертиза встановила, що за пособництва сільського голови незаконно видобуто близько 870 м3 піску, унаслідок чого довкіллю заподіяно збитків на майже 980 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури. Оперативний супровід – УСБ України в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури