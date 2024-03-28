Лейтенант запасу отримав 3 роки ув’язнення за спробу виїхати за кордон по фейкових документах студента

Богодухівський районний суд Харківської області визнав громадянина в ухиленні від призову на військову службу та використанні підроблених документів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 березня.

Із 2015 року чоловік має військове знання молодший лейтенант запасу. Влітку 2022-го за висновком військово-лікарняної комісії він за станом здоровʼя визнаний придатним до військової служби.

Але не бажаючи мобілізуватися, чоловік відшукав у мережі Facebook оголошення про надання послуг з допомоги виїзду за кордон. Далі він надіслав невстановленій особі свої анкетні дані та замовив підроблений пакет документів про навчання у Collegium Civitas у місті Варшава, Польща за спеціальністю «Міжнародні відносини». За документи він заплатив 450 доларів США.

Через пару тижнів чоловік отримав поштою пакет підроблених документів. Перебуваючи в Києві, він замовив офіційний переклад підроблених документів з польської мови на українську і посвідчив їх у приватного нотаріуса

22 вересня 2022-го чоловік подав ці документи в військкомат у Богодухові, щоб отримати для виїзду за кордон довідку, яка надає право на відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з навчанням.

У судовому засіданні обвинувачений не заперчував і щиро розкаявся. Пояснив, що має військову спеціальність, пройшов медкомісію, отримав висновок «придатний». Але планував виїхати за кордон, оскільки не бажав вступати до лав Збройних сил України.

Суд призначив 3 роки тюремного покарання.