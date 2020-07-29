Лучанина оштрафували за поширення у Viber порно з колишньою дружиною

Щоб помститися колишній дружині, лучанин зняв з нею порно, а потім розповсюдив його у месенджері Viber. За розповсюдження чоловік заплатить менше двох тисяч штрафу.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, — повідомляють «Волинські новини».

Так, з червня по серпень минулого року лучанин за допомогою міні-камери зняв відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю колишньою дружиною, яку у подальшому зберігав для власного перегляду на ноутбуці.

Потім чоловік зафільмував з екрану ноутбука на мобільний телефон вищевказану порнопродукцію та надіслав у Viber іншій жінці, аби помститися своїй колишній дружині. Таким чином, чоловік розповсюдив відеопродукцію порнографічного характеру.

Обвинувачений повністю визнав свою вину. Натомість потерпіла зазначила, що претензій до колишнього чоловіка не має, адже повністю з ним примирилися.

Відтак, горе-порнорежисер заплатить штраф 1700 гривень. // volynua.com