Львівському військовослужбовцю оголошено про підозру у збуті зброї

На Львівщині внутрішня безпека Нацполіції викрила чоловіка на протиправній діяльності. Старший сержант однієї з військових частин Збройних сил України налагодив «схему» продажу зброї та боєприпасів.

У поле зору оперативників Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапив контрактник однієї з частин ЗСУ у Яворівському районі. Оперативники УДВБ НПУ встановили, що 28-річний старший сержант зберігає за місцем мешкання боєприпаси до гранатомета — «ВОГ-25» та «ВОГ-2511», які має намір збути.

За зібраними матеріалами слідчі ГУНП у Львівській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вищезазначені гранатометні постріли порушник заніс на територію своєї частини, де збув покупцю за три тисячі гривень.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ, слідчого управління поліції Львівщини, Департаменту військової контррозвідки СБУ, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Львівського гарнізону, провели у чоловіка санкціонований обшук.

Наразі йому оголошено про підозру та подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України