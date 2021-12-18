Майора-юриста посадили на 5 років за підбурювання до надання хабаря прокурору

Жовтневий районний суд Маріуполя Донецької області засудив начальника юридичної служби військової частини за шахрайство і підбурювання до дачі хабара.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 29 листопада.

У липні 2017 року в військовій частині № 3057 Нацгвардії у підрозділі конвою трапився конфлікт, коли старші солдати побили молодших.

Начальник юридичної служби підійшов до молодшого лейтенанта і сказав, що проти нього зареєстрована кримінальна справа, що він не запобіг бійці між солдатами. Водночас запропонував передати через нього 1500 доларів військовому прокурору за пом’якшення кваліфікації і призначення умовного покарання.

У присутності співрозмовника обвинувачений імітував телефонні дзвінки до військового прокурора, який потім будь-які домовленості заперечив.

Служба безпеки України задокументувала майора біля ТЦ «Обжора», коли він у салоні автівки отримав гроші. Лейтенант поклав їх у бардачок.

Кримінальну справу щодо лейтенанта через рік після затримання посадовця військової частини закрили за відсутністю складу злочину.

Майор намагався переконати суд, що насправді хотів допомогти підлеглому, який був дуже наляканий кримінальною справою. Зокрема шукав йому хорошого адвоката і ці гроші передбачалися як гонорар адвоката. До суду був викликаний такий знайомий адвокат, який щоправда сказав, що майор обіцяв йому в цій справі гонорар 1000-1500 гривень, а не доларів. Троє солдатів розповіли суду, що зверталися неодноразово до обвинуваченого за юридичними консультаціями і він раніше також радив їм цього адвоката. Але суд враховує, що ці свідки є друзями обвинуваченого і, ймовірно, хочуть йому допомогти.

Із записів НСРД вбачається, що під час зустрічі майор обіцяв поспілкуватися з прокурором, після чого передати йому неправомірну вигоду, отриману від лейтенанта, за те щоб не було реального вироку.

Під час наступної розмови майор розповів, що бачився із прокурором і той нібито сказав передати гроші підібраному ним адвокату, який повинен офіційно вступити у справу. При цьому всі інші домовленості щодо перекваліфікації і не застосування тримання під вартою та не призначення реального покарання залишаються без змін. Також майор повідомляє, що вже бачився із адвокатом, якого нібито назвав прокурор, та обговорив з ним всі деталі і той вже чекає солдата з грошима. Коли солдат починає сумніватися щодо доцільності передачі грошей незнайомому раніше адвокатові, майор почав його вмовляти, кажучи, що інакше його можуть взяти під варту і він кілька місяців проведе в слідчому ізоляторі. Після чого пропонує, щоб співрозмовник не сумнівався, сам передати кошти. Майор веде лейтенанта до машини, де той кладе гроші до бардачка, а майор цікавиться сумою, а потім телефонує адвокату.

Суд визнав обвинувачення доведеним і призначив 5 років позбавлення волі з з конфіскацією всього майна і забороною на 3 роки обіймати деякі посади.