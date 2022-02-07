Майстра лісу підозрюють у вчиненні ДТП на Житомирщині, в якій загинула 16-річна дівчина

Слідчі Теруправління ДБР Хмельницького повідомило про підозру майстру лісу Городницького лісгоспу за вчинення смертельної ДТП.

За попередньою інформацією, близько 22:40 30 січня 2022 року у смт. Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області лісник на власному авто наїхав на 16-річну дівчину, яка йшла вздовж дороги.

Потерпіла від отриманих травм загинула у кареті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні.

Медичне освідування показало наявність у крові водія алкоголю в кількості 2,29 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

Кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Досудове розслідування здійснює Теруправління ДБР Хмельницького, процесуальне керівництво — Житомирська обласна прокуратура.

ДБР