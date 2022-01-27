Майже ₴300 тисяч збитків і зловживання службовими повноваженнями: ексдиректору держпідприємства повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру колишньому директору однієї з філій акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (ч. 1 ст. 364-1 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Дмитро Нестєров, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року між однією з філій АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та фермерським господарством-постачальником укладено домовленість.



Так, постачальник зобов`язався передати у власність підприємства 24 тонни насіння соняшника. Підприємство, у свою чергу, повинно було провести повний розрахунок за отриманий товар та належним чином оформити документи про його отримання.

Встановлено, що колишній директор філії, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, не вніс відомості про отримання товару в облікові документи підприємства та до товарно-транспортної накладної. Зазначений службовець не надав фермерському господарству жодних підтверджуючих документів, на підставі яких воно могло отримати кошти за поставлений товар.

Сума збитків, завданих фермерському господарству, складає майже 300 тисяч грн.

27 січня колишньому директору однієї з філій АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури