Майже мільйон гривень збитків при закупівлі дизель-генераторів — підозрюється начальник відділу обласної клінічної лікарні

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру начальнику одного з відділів обласної клінічної лікарні за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Аміл Омаров, наприкінці 2020 року між комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на закупівлю 5 приладів безперебійного живлення — дизель-генераторів.

Встановлено, що начальник одного з відділів лікарні, будучи особою, відповідальною за проведення закупівель, не провів моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників товару та не вивчив ринкову ціну дизель-генераторів. У результаті обласна клінічна лікарня закупила прилади безперебійного живлення за завищеними цінами.

Так, різниця між ринковою вартістю дизель-генераторів та сумою, фактично перерахованою за цей товар, складає майже мільйон гривень. Своїми діями начальник відділу лікарні спричинив державі збитки на вказану суму.

22 лютого 2022 року йому повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області за оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури