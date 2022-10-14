Мешканця Чернігівщини викрили у незаконному зберіганні вибухівки (фото)

Поліцейські Чернігівського районного управління поліції спільно з прикордонниками із залученням кінологічної служби та поліцейських вибухотехніків в ході обшуку вилучили у жителя Ріпкинської громади 8 кг тротилу та ручну гранату.

Днями дільничний офіцер відділення поліції №2 Чернігівського районного управління отримав інформацію про те, що 56-річний мешканець Ріпкинської громади зберігає вдома вибухівку.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили 40 тротилових шашок загальною вагою 8 кг та ручну гранату РГН.

Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області