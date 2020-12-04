Москвичка, выбросившая ребенка подруги с 13-го этажа, оказалась психопаткой

По подозрению в убийстве ребенка в Москве задержана 30-летняя Дарья Шавелкина. По предварительным данным, у нее могут быть проблемы с психикой. Мать ребенка находится в шоковом состоянии, ей вызвали «скорую».

Ранее «МК» сообщал о происшествии в ЖК «Солнцево-парк». Там курьер заметил на улице под окнами дома тело младенца (по одним данным погибшей девочке было 2 мес, по другим — год). Позже оказалось, что ребенка выкинула из окна 13-этажа беременная женщина, которая пришла в гости к матери ребенка.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сейчас гостью, которая оказалась 30-летней Дарьей Шавелкиной задержали, а матери девочки, которая находится в шоковом состоянии вызвали «скорую».

По данным телеграм-канала Life Shot, задержанная женщина улучила момент, когда мама отвлеклась, затем зашла в ванную, где спал ребенок, взяла его на руки и выбросила в окно. Пояснить причины своего поступка оперативникам женщина не смогла.

По некоторым данным задержанная может страдать острым палеоморфным писихопатическим расстройством, которое вызывает галлюцинации.