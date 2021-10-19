МОЗ: 94% госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня — невакциновані

В Україні 94,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає Укрінформ.

«З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893 або 94,2% не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData», — йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби в Україні зафіксували 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 660 273 особи, одужали — 2 337 194, летальних випадків – 61 348, проведено 13 642 447 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.