Мужчина на глазах у ребенка лопатой убил охранника автостоянки

В Днепропетровской области суд вынес приговор мужчине, который на глазах у 5-летнего ребенка убил человека.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Происшествие произошло в мае 2020 года на территории парковочной площадки. Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии 5-летнего сына напал на охранника автостоянки. Злоумышленник нанес потерпевшему не менее восьми ударов лопатой по голове, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего забрал у жертвы не более 2000 гривен. С места преступления скрылся.

Свою вину мужчина не признал, однако она полностью доказана Новомосковской окружной прокуратурой. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.