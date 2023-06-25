На 13 років сяде покидьок, який після невдалої спроби зґвалтування, завдав дівчині 20 ударів ножем

За публічного обвинувачення Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 33-річному чоловіку за фактом замаху на вбивство, поєднаного зі спробою зґвалтування (ч. 2 ст. 15, п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Злочин стався на проспекті Лобановського у Києві.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений напав на 19-річну дівчину, яка поверталась з роботи додому. Схопивши потерпілу за шию, він намагався її зґвалтувати. Дівчина чинила спротив, тоді зловмисник наніс їй понад 20 ударів ножем у різні частини тіла. Попри численні поранення дівчина зуміла вирватися, завдяки чому їй вдалося зберегти своє життя.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва нападника визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 13 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура