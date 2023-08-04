На Буковині директора підприємства судитимуть за несплату понад ₴12 млн. податків, відмивання доходів та підроблення документів

Працівники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно із колегами обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та БЕБ викрили незаконну схему ухилення від сплати податків, службової підробки документів та легалізації державних коштів керівником одного із підприємств харчової промисловості. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури скерували обвинувальний акт для розгляду до суду.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 43-річний житель обласного центру використовував злочинну схему збагачення . Формуючи декларацію про податок на прибуток, посадовець вносив туди неправдиві відомості, чим занижував реальну ефективність та платоспроможність підприємства.

Також поліцейські з’ясували, що при здійсненні експорту олії посадовець укладав договори та виписував накладні, куди вносив завідомо неправдиві відомості. Таким чином, внаслідок протиправних дій до державного бюджету не надійшло понад 12 мільйонів гривень. Окрім цього, фігурант через укладання фіктивних договорів купівлі-продажу легалізував понад 11 мільйонів доходів, одержаних злочинним шляхом через різні фірми.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності фігуранта до скоєння злочинів та наразі інкримінують йому вчинення злочинів, передбачених частинами:

– 3 статті 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

– 2 статті 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

– 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт стосовно чоловіка для розгляду до суду.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області