На Буковині пара зловмисників збувала фальшиві 100-доларові купюри

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури 19-річній жительці Чернівецького району повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти (ч. 2 ст. 199 КК України).

За даними слідства, підозрювана долучилась до протиправної схеми одержання прибутку від продажу фальшивих доларів США. Разом зі спільником (особі вже повідомлено про підозру), вона обмінювала підроблену валюту номіналом по 100 доларів США у обмінниках та АЗС на території Чернівецької області.

Встановлено, що упродовж липня минулого року вони обміняли більше 2000 доларів США, які не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСБ України в Чернівецькій області та УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура