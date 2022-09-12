На Черкащині чоловіка засуджено за збут зброї та боєприпасів

За принципової позиції Черкаської окружної прокуратури судом засуджено чоловіка за збут вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Так, адміністрацією слідчого ізолятора спільно з працівниками правоохоронних органів викрито неодноразово судимого місцевого жителя, який, перебуваючи в СІЗО за обвинуваченням у вчиненні тяжкого злочину, домовившись по телефону з потенційним покупцем, намагався продати зброю та боєприпаси.

Після перерахування обумовленої суми на номер телефону, який вказав зловмисник, останній повідомив про місце, де знаходиться зброя та боєприпаси. В результаті пістолет з патронами та гранату було вилучено правоохоронцями.

Врахувавши зібрані докази, суд визнав винними обвинуваченого в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури