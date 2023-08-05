На Чернігівщині суд арештував підозрюваного у катуванні та незаконному позбавленні волі жінки з двома дітьми

Новгород-Сіверський районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Чоловік підозрюється у катуванні та незаконному позбавленні волі своєї співмешканки та двох її малолітніх дітей.

Нагадаємо, 3 серпня поліцейські Новгород-Сіверщини затримали 46-річного мешканця Коропської громади, який упродовж п’яти діб знущався над своєю співмешканкою, її 12-річним сином та 11-річною дочкою. Чоловік увесь цей час не випускав їх з будинку та вчиняв катування.

4 серпня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Нині слідчі поліції під процесуальним керівництвом Новгород-Сіверської окружної прокуратури розслідують кримінальні провадження:

• за частинами 1 та 2 статті 127 Кримінального кодексу України (катування), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років;

• за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітнього або щодо двох чи більше осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або здійснюване протягом тривалого часу), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області