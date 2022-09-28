На Чернігівщині затримали організовану злочинну групу наркоторговців

У Ніжині слідчі Головного управління Нацполіції в області разом з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури, припинили діяльність організованої групи з виготовлення та розповсюдження психотропної речовини — амфетаміну. Лідера наркоторговців та чотирьох його спільників затримано.

В ході оперативних та слідчих дій у рамках відкритого провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України поліцейські встановили, що злочинна активність «наркосиндикату» сконцентрована навколо 37-річного ніжинця. Громадянин налагодив логістичні ланцюжки отримання компонентів для виготовлення амфетаміну, а також передачі готової психотропної речовини роздрібним дилерам для збуту шляхом «закладок».

Поліцейські встановили, що лідер злочинного угруповання замовляв доставку прекурсорів за допомогою поштового сервісу, маскуючи вміст відправлень під різноманітні хімічні товари з легального спектра подібної продукції. Посилки він перевозив до самостійно облаштованої лабораторії у Ніжині. Там виготовляв та фасував амфетамін.

У подальшому зловмисник шляхом «закладок» в обумовлених місцях розподіляв психотропний «товар» між спільниками. Ці особи виконували ролі роздрібних дилерів, розповсюджуючи амфетамін між кінцевими споживачами також шляхом «закладок».

За спостереженнями оперативників, кожен день такої діяльності приносив наркоторговцям у середньому 15 тисяч гривень злочинного прибутку.

Слідчі поліції затримали лідера злочинної групи та чотирьох його спільників — двох чоловіків і двох жінок, віком від 30 до 41 року — згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Національна поліція України