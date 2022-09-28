На Чернігівщині затримали організовану злочинну групу наркоторговців

Published

У Ніжині слідчі Головного управління Нацполіції в області разом з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури, припинили діяльність організованої групи з виготовлення та розповсюдження психотропної речовини — амфетаміну. Лідера наркоторговців та чотирьох його спільників затримано.

В ході оперативних та слідчих дій у рамках відкритого провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України поліцейські встановили, що злочинна активність «наркосиндикату» сконцентрована навколо 37-річного ніжинця. Громадянин налагодив логістичні ланцюжки отримання компонентів для виготовлення амфетаміну, а також передачі готової психотропної речовини роздрібним дилерам для збуту шляхом «закладок».

Возможно, это изображение 4 человека, люди стоят, автомобиль и на открытом воздухе

Поліцейські встановили, що лідер злочинного угруповання замовляв доставку прекурсорів за допомогою поштового сервісу, маскуючи вміст відправлень під різноманітні хімічні товари з легального спектра подібної продукції. Посилки він перевозив до самостійно облаштованої лабораторії у Ніжині. Там виготовляв та фасував амфетамін.

Возможно, это изображение 6 человек, люди стоят и в помещении

У подальшому зловмисник шляхом «закладок» в обумовлених місцях розподіляв психотропний «товар» між спільниками. Ці особи виконували ролі роздрібних дилерів, розповсюджуючи амфетамін між кінцевими споживачами також шляхом «закладок».

Возможно, это изображение косметика и в помещении

За спостереженнями оперативників, кожен день такої діяльності приносив наркоторговцям у середньому 15 тисяч гривень злочинного прибутку.

Слідчі поліції затримали лідера злочинної групи та чотирьох його спільників — двох чоловіків і двох жінок, віком від 30 до 41 року — згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Національна поліція України

Like

Tags:

You may also like...