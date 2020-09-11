На Дніпропетровщині двох поліцейських судитимуть за перевищення повноважень та незаконне затримання

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно двох поліцейських за перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу і завідомо незаконне затримання, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 КК України).

За даними слідства, у червні 2020 року начальник сектору кримінальної поліції Жовтоводського відділу поліції та його заступник за відсутності обґрунтованих підозр незаконно затримали громадянина та, застосовуючи до нього заходи фізичного та психічного впливу, змушували визнати провину у скоєнні умисного вбивства. Після відмови правоохоронці нанесли чоловікові не менше 8 ударів кулаками по голові та близько 15 ударів ногами по тілу, спричинивши йому ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за оперативного супроводу працівників Дніпропетровського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області