На Дніпропетровщині групу посадовців підозрюють у незаконному заволодінні землями держвласності

Серед підозрюваних — один із колишніх керівників облдержадміністрації, нотаріус, держреєстратор, керівник та працівник державного підприємства, а також посадовець відділення фонду держмайна.

Незаконну «схему» приватизації земельної ділянки державного підприємства та осіб, причетних до її заволодіння, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою області.

За даними слідства, до складу угруповання входило сім осіб – місцевий мешканець, який і організував «схему», вже один із колишніх керівників обласної державної адміністрації, директор та працівник державного підприємства – син організатора, керівник структурного підрозділу Фонду державного майна, приватний нотаріус та державний кадастровий реєстратор. Аби провернути земельну «оборудку», на одного з учасників групи заздалегідь оформили приватне підприємство. На нього в подальшому незаконно зареєстрували 131 га землі, право на постійне користування яких належало державному підприємству.

Як з’ясували поліцейські, у 2018 році державне підприємство як єдиний майновий комплекс спочатку передали зі сфери управління ОДА до структурного підрозділу Фонду держмайна та виставили на аукціон. За результатами торгів із приватним підприємством уклали договір-купівлі продажу майнового комплексу. Відповідно до ст. 28 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та умов договору, до покупця не переходить право постійного користування земельною ділянкою.

Однак, знаючи про підробку угоди та всупереч діючому законодавству, під час оформлення прав на майновий комплекс за новим власником нотаріус незаконно зареєстрував на нього і 131 га землі, а державний реєстратор вніс відповідні записи до кадастрового реєстру.

Таким чином, придбавши єдиний майновий комплекс за ціною понад 420 000 гривень, зловмисники незаконно заволоділи земельними ділянками вартістю п’ять мільйонів гривень.

На підставі отриманих у ході слідства матеріалів про причетність угруповання до незаконного заволодіння земельними ділянками державної власності сімом особам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться вживаються заходи для відшкодування збитків, завданих державі внаслідок злочинної діяльності підозрюваних.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України