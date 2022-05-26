На Дніпропетровщині поліцейські виявили цілу родину прихильників «руського міру»

Троє місцевих мешканців можуть бути причетні до колабораційної діяльності на користь ворожої країни.

Двох чоловіків та жінку виявили 25 травня під час відпрацювання території Межівської об’єднаної територіальної громади співробітники відділення поліції № 2 Синельниківського РУП та Управління захисту інтересів суспільства і держави, спільно з працівниками СБУ.

Під час перевірки мобільних телефонів у членів родини в них виявили антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога. Їх передали на перевірку працівникам Служби безпеки України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області