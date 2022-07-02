На Дніпропетровщині затримали чоловіка за надання хабаря посадовцю поліції

У мешканця Криворізького району, що на Дніпропетровщині, правоохоронці вилучили пакетики з канабісом. Чоловік вирішив підкупити посадовця поліції та уникнути покарання.

Раніше судимого чоловіка — мешканця Криворізького району — співробітники поліції Дніпропетровщини викрили на зберіганні наркотиків.

Усвідомлюючи, що йому знову може загрожувати кримінальна відповідальність, він вирішив домовитись із заступником начальника з превентивної діяльності одного з відділень поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Аби вирішити питання в обхід закону, фігурант кримінального провадження пообіцяв майору поліції 1000 доларів США. Про це поліцейський одразу рапортував оперативникам Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі відділення поліції №1 Криворізького РУП затримали чоловіка на передачі хабаря – 32 000 гривень.

Наразі фігурантові готується оголошення про підозру за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання н

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України