На Дніпропетровщині чоловік намагався вбити сокирою свого знайомого

У Покрові 51-річний чоловік намагався вбити свого 32-річного знайомого, вдаривши сокирою по голові.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на Національну поліцію Дніпропетровської області.

У Покрові в неділю, 31 липня, між двома чоловіками на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Як з’ясували правоохоронці, підозрюваний схопив сокиру та вдарив свого гостя по голові. Інші знайомі чоловіки, які також перебували в гостях, змогли його зупинити, викликали поліцію та швидку.

51-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває слідство.