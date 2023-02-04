Директора підприємства підозрюють в ухиленні від сплати податків під час імпорту природного газу на суму понад ₴17 млн.

Встановлено, що посадовці підприємства, розташованого у Київській області, у 2018 році реалізували злочинну схему, використовуючи реквізити іншого суб’єкта господарювання під час ввезення на митну територію України понад 19 тисяч кубометрів природного газу.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України задокументували протиправну діяльність керівника та службових осіб підприємства.

Проведено ряд обшуків за місцем проживання фігурантів. На рахунки підприємства накладено арешти.

На підставі зібраних доказів директору підприємства, який є депутатом однієї із селищних рад Полтавської області, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Оперативне супроводження здійснюється співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Триває досудове розслідування, готуються матеріали для оголошення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження.

Управління комунікації Національної поліції України