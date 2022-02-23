На хабарі викрито директора філії Івано-Франківського облавтодору
Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури викрито керівника філії облавтодору на одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.
За даними слідства, посадовець одержав від підприємця 8400 гривень неправомірної вигоди за прийняття рішення про передачу в оренду спецтехніки, яка перебуває на балансі філії.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, здійснюються першочергові слідчі дії.
Досудове розслідування триває.
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