На хабарі викрито директора філії Івано-Франківського облавтодору

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури викрито керівника філії облавтодору на одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець одержав від підприємця 8400 гривень неправомірної вигоди за прийняття рішення про передачу в оренду спецтехніки, яка перебуває на балансі філії.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, здійснюються першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування триває.

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