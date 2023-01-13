На Харківщині директор підприємства заволодів майже ₴830 тис. під час капітального ремонту водогону

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), та за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року між ТОВ та одним із Департаментів ХОДА укладено договір підряду щодо проведення капітального ремонту водогону в м. Красноград Харківської області.

Директор підприємства під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об’єкту будівництва, будучи достовірно обізнаним про вартість фактично використаних матеріалів, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи.

Внаслідок незаконних дій службової особи на рахунок ТОВ було надлишково перераховано бюджетні кошти у сумі майже 830 тис. гривень.

Вказані злочинні дії обвинуваченого також підтверджено проведеною комплексною судовою будівельно-технічною та економічною експертизами.

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводив СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура