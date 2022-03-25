На Хмельниччині затримано злочинну групу наркоторговців, організатором якої був громадянин РФ

Злочинна група, створена громадянином країни-агресора, мала міжнародні зв’язки.

Оперативники управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ спільно зі слідчими слідчого управління, оперативниками кримінальної поліції ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури та силової підтримки спецпризначенців затримали членів злочинної групи з міжнародними зв’язками, які займалися виготовленням і збутом наркотиків.

Організатором групи був 59-річний мешканець м. Славута, громадянин росії. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і мав широке коло зв’язків у кримінальному світі.

Він чітко розподілив ролі серед членів групи: там були «хіміки», «закладчики», «фасувальники», «кур’єри». Правоохоронці задокументували близько двох десятків фактів збуту зловмисниками наркотиків. Щомісячний обсяг прибутку, який члени злочинної групи отримували від наркоторгівлі, становив понад 350 тисяч гривень.

Поліцейські одночасно провели 30 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, а також готову до реалізації «продукцію». Крім того — мобільні телефони, в яких зафіксовані факти злочинної діяльності фігурантів, чорнові записи, гроші, отримані злочинним шляхом.

Також у чоловіків вилучили незареєстровану гладкоствольну, нарізну, травматичну зброю, набої різного калібру, мисливські ножі тощо.

Наразі вісьмох фігурантів затримано. Їм вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисників доправлено в суд для обрання запобіжного заходу.

Після проведення цілого ряду експертиз та слідчих дій буде вирішуватись питання про додаткові кваліфікації злочинної діяльності членів групи. Також проводиться робота по встановленню повного кола осіб, причетних до виготовлення і збуту наркотиків.

Спецоперація проводилась за підтримки УСБУ в Хмельницькій області.

Національна поліція України