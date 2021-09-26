У Рівному патрульні затримали чоловіка, який погрожував дружині і дітям рушницею

Сьогодні, близько 6-ї години ранку, патрульні отримали повідомлення про погрозу фізичною розправою. Це сталось на вулиці Костромській.

Прямуючи за вказаною адресою, інспектори зв’язалися із заявницею телефоном. Жінка плакала та розповіла, що зачинилася з двома малолітніми дітьми в ванній кімнаті та боїться виходити. Чоловік в стані алкогольного сп’яніння став поводитися агресивно та дістав рушницю.

На місце події поліцейські намагалися поспілкуватися з чоловіком через домофон, але він реагував агресивно, на контакт не йшов. Також він повідомив патрульним, що вийде на вулицю та буде стріляти.

За кілька хвилин чоловік вийшов із прибудинкової території на проїзну частину з рушницею в руках та направив її в бік інспекторів.

37-річного громадянина патрульні затримали із застосуванням фізичної сили та надягнули на нього кайданки.

На місці події викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Рівненської області