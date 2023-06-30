На Хмельниччині судитимуть водія, який на переході збив поліцейську та двох військових

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 29-річного жителя м. Городок за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 травня на вулиці Тернопільській у м. Хмельницький.

Водій автомобіля «Opel Astra» на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на трьох осіб: 31-річну співробітницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.

Внаслідок ДТП один із військових загинув. Двоє інших постраждалих отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури