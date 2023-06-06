На Хмельниччині за апеляцією прокуратури скасовано виправдувальний вирок держвиконавцю-хабарнику

Хмельницьким апеляційним судом за апеляційною скаргою прокурора скасовано необґрунтований вирок суду першої інстанції, яким виправдано начальника районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що районним відділом державної виконавчої служби реалізовувалось арештоване майно – 2 комбайни, які перебували на зберіганні у місцевого мешканця. Під час проведення прилюдних торгів зберігач майна мав намір їх викупити. Дана техніка була виставлена на торги, однак, через високу вартість, бажаючих їх придбати не знайшлось.

Перед проведенням повторних торгів, начальник відділу державної виконавчої служби сказав особі, яка зберігала майно та хотіла його придбати, передати йому 65 тис. грн неправомірної вигоди за допомогу у проведенні аукціону та придбанні зазначеної техніки.

Після одержання частини обумовленої суми хабара в розмірі 52 тис. грн зловмисника викрито та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а неправомірно одержані кошти вилучено.

Суд першої інстанції виправдав посадовця, однак за апеляцією прокуратури ухвалено новий вирок, яким вказану особу засуджено за інкриміноване кримінальне правопорушення та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарський функцій на 3 роки з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури