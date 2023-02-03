На Хмельниччині затримали 47-річного чоловіка, який зарізав рідного брата
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства, за що передбачена відповідальність до 15 років ув’язнення.
Подія сталася в с. Довгалівка на Білогірщині. 1 лютого до поліції звернулась місцева жителька із повідомленням про зникнення 38-річного родича.
До будинку, де мешкав зниклий, одразу виїхали працівники поліції. Під час спілкування з його старшим братом було помітно, що чоловік нервується і плутається в показах.
Під час огляду будинку поліцейські помітили в кількох місцях сліди крові, а також знайшли закривавлений ніж.
Під тиском таких доказів 47-річний чоловік зізнався, що ще ввечері 29 січня під час застілля між ним і братом зав’язалась суперечка, в ході якої він наніс йому декілька ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий загинув.
Щоб приховати скоєний злочин, зловмисник повантажив тіло на підводу, вивіз під с. Святець Теофіпольської тергромади і скинув у рів. Там його і виявили поліцейські.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили затриманому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet