На Хмельниччині затримали 47-річного чоловіка, який зарізав рідного брата

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства, за що передбачена відповідальність до 15 років ув’язнення.

Подія сталася в с. Довгалівка на Білогірщині. 1 лютого до поліції звернулась місцева жителька із повідомленням про зникнення 38-річного родича.

До будинку, де мешкав зниклий, одразу виїхали працівники поліції. Під час спілкування з його старшим братом було помітно, що чоловік нервується і плутається в показах.

Під час огляду будинку поліцейські помітили в кількох місцях сліди крові, а також знайшли закривавлений ніж.

Під тиском таких доказів 47-річний чоловік зізнався, що ще ввечері 29 січня під час застілля між ним і братом зав’язалась суперечка, в ході якої він наніс йому декілька ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий загинув.

Щоб приховати скоєний злочин, зловмисник повантажив тіло на підводу, вивіз під с. Святець Теофіпольської тергромади і скинув у рів. Там його і виявили поліцейські.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили затриманому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області