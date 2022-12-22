На Ізюмщині викрили колаборанта, який складав списки на знищення української літератури та агітував до співпраці з окупантами
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
За даними дізнання встановлено, що у смт Борова місцевий мешканець, обіймаючи посаду директора Палацу культури, агітував підлеглих підтримувати нову «владу».
Крім того, колаборант закликав співробітників до співпраці з окупаційною адміністрацією, складав списки української літератури для її списання та знищення.
Чоловік також брав активну участь у підготовці до проведення Дня прапора РФ.
Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet