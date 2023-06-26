На Кіровоградщині депутатка від забороненої політсили вимагала 2000 доларів за виділення землі
Депутата районної ради від забороненої політичної сили, начальника відділу земельних відносин Заваллівської селищної ради судитимуть за корупційний злочин.
Досудове розслідування за фактом одержання нею неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США завершено. Обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд. Подальшу її долю вирішить суд.
Як повідомлялося раніше, підозрювана вимагала та отримала неправомірну вигоду у вказаному розмірі за позитивне вирішення питання передачі в оренду земельної ділянки на території селищної ради для подальшого здійснення на ній підприємницької діяльності.
Затримання відбулось у березні цього року, безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди. Операцію з викриття прокурори проводили спільно з слідчими ГУНП України в області та оперативниками Управління СБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Кіровоградська обласна прокуратураTweet