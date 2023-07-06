На Кіровоградщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

03.07.2023 до поліції по лінії «102» надійшло повідомлення про зґвалтування неповнолітньої особи жителем м. Благовіщенське. Того ж дня 60-річного громадянина було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (за підозрою у вчиненні злочину).

04.07.2023 слідчими поліції зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.

55.07.2023 за клопотанням слідчих та прокуратури судом відносно вказаної особи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Поліцейськими проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Розслідування кримінального правопорушення перебуває на контролі керівництва Головного управління поліції області.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області