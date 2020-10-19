На Київщині за хабарництво затримано слідчого поліції (фото)

Поліцейський вимагав неправомірну вигоду з чоловіка за направлення до суду обвинувального акту з більш «м’яким» обвинуваченням. За таку «послугу» слідчому загрожує позбавлення волі.

Слідчий Бучанського відділення поліції Київської області, в провадженні якого перебували матеріали кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, закінчив досудове розслідування.

Фігурантові поліцейський пояснив, що може надіслати обвинувальний акт до суду з обвинуваченням, не пов’язаним з позбавленням волі за скоєний злочин. Таку послугу він «оцінив» у чотири тисячі доларів США.

За цим фактом слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Під час одержання другої частини хабаря — 3,6 тисяч доларів — поліцейського затримали працівники ГВ БКОЗ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, внутрішньої безпеки НПУ та ДБР, за процесуального керівництва прокуратури.

Слідчому поліції готується вручення підозри. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу. За корупційні дії йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України