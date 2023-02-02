На Київщині чоловік ударив брата ножем і намагався втекти: поліцейські затримали його на вокзалі

Днями до Бучанського управління поліції Київщини звернулись сусіди та повідомили про бійку в одній із квартир у селищі Немішаєве.

Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що напередодні до 45-річного місцевого жителя прийшов у гості молодший брат. Чоловіки розпивали алкоголь і почали сваритися. Сварка переросла у бійку, під час якої господар ударив ножем у живіт 43-річного родича. Чоловіка госпіталізували до лікарні з внтурішньою кровотечею.

А його старший брат тим часом поїхав на вокзал і намагався сісти в електропотяг, однак не встиг. Правоохоронці його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень [ч. 1 ст. 121 ККУ] слідчі розпочали досудове розслідування. Фігурантові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Київської області