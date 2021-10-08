На Луганщині судитимуть поліцейського, який не забезпечив зберігання товару, придбаного для дитячого закладу відпочинку «Джура»

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з відділів управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2016 році для дитячого закладу оздоровлення й відпочинку «Джура» Національної поліції України закуплено меблі, будівельні матеріали, господарський інвентар і засобів особистої гігієни та передано у підзвітність обвинуваченому як матеріально-відповідальній особі.

Начальник відділу не проконтролював фактичну наявність придбаного товару та не забезпечив його зберігання. Під час інвентаризації встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей. Внаслідок службової недбалості поліцейського державі завдано майже 420 тис. грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Колишньому правоохоронцю загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури