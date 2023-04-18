На Луганщині викрито організовану групу осіб, які провадять російську пропаганду в закладах освіти

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом громадянам України у здійсненні пропаганди та інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, а також дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України). А одній з них також у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на тимчасово окупованій території Луганської області діє організована злочинна група, до складу якої входить п’ять осіб. Її учасники – колишні працівники освітньої сфери, які після повномасштабного вторгнення рф почали активно співпрацювати з владою країни-агресора.

Діяльність групи з березня 2022 року по теперішній час очолює так звана «начальниця управління освіти «адміністрації Старобільського району лнр».

Підозрювана розробила та реалізувала злочинний план з метою цілеспрямованого завдання шкоди інформаційній безпеці України шляхом поширення прокремлівських наративів.

Для цього організаторка призначила чотирьох директорів «державних загальноосвітніх установ лнр» у Старобільському районі: «Підгорівська середня школа», «Старобільська гімназія», «Старобільська середня школа № 4» та «Половинкинська середня школа».

З березня 2022 року по теперішній час учасники злочинної групи систематично дають інтерв’ю на регіональному телеканалі так званої «лнр» «Луганск 24», організовують та проводять публічні заходи – зібрання, збори за участі учнів шкіл, їхніх батьків та інших мешканців Старобільського району, на яких публічно підтримують окупаційну владу та рф, встановлення та утвердження окупації частини території України.

Діяльність незаконних закладів освіти на території регіону також висвітлюється на сторінках в соціальних мережах «Вконтакте» та «Telegram», на інтернет сторінці «ZOV лнр», на сайті «Міністерства освіти та науки лнр» та «офіційному сайті адміністрації Старобільського району лнр».

За протиправні дії особам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури