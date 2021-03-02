На Львівщині судитимуть голову РДА, який отримав хабаря картками на пальне

Посадовця, який, користуючись службовим становищем, отримав неправомірну вигоду за вирішення питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 4 листопада 2020 року 45-річний мешканець колишнього Буського (тепер — Золочівського району), голова однієї з районних адміністрації Львівської області, перебуваючи у службовому кабінеті, отримав неправомірну вигоду від фізичної особи у вигляді карток на пальне на 1000 літрів вартістю понад 21 тисячу гривень. За це чиновник мав видати розпорядження про зміну цільового призначення земельної ділянки.

Правоохоронці викрили посадовця під час отримання неправомірної вигоди. Талони на пальне, які він отримав, вилучені.

Слідчі поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили, зловмиснику про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершене. 25 лютого обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області