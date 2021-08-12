На Миколаївщині учасники організованої групи якої тоннами викрадали газ із вагонів-цистерн

Угруповання налічувало понад 10 осіб віком від 17-ти до 44-х років. Серед фігурантів були співробітники ВОХР, які за грошову винагороду дозволяли вчиняти крадіжки газу з вагонів-цистерн суб’єктів господарювання в районі залізничної станції Первомайського району. Заробітки зловмисників у місяць могли становити до мільйона гривень.

За словами начальника ГУНП в Миколаївській області Сергія Шайхета, схема полягала у наступному: один водій потяга залишав вагони в обумовленому місці. Там вже чекали інші фігуранти на спеціально орендованій вантажівці, які приєднували обладнання та відкачували газ. Потім крадений газ у супроводі організатора доставляли на підконтрольні заправні станції. У ході проведення розшукових заходів була встановлена територія ферми, на якій приховувались знаряддя злочину, а також автомобіль газовоз, що знаходився там перед викраденням газу з цистерн. Поліцейські задокументували ряд таких фактів.

11 серпня миколаївські слідчі слідчого управління, оперативники управління карного розшуку, поліцейські Первомайського районного відділу у супроводі спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення провели масштабну спецоперацію із викриття учасників угруповання.

У результаті низки обшуків поліцейські вилучили грошові кошти, комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, зброю, набої до неї, вантажний транспортний засіб, наркотичні засоби та інші речові докази.

Дев’ятьом фігурантам слідчі за процесуальної підтримки Первомайської окружної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України), за що зловмисники ризикують провести за ґратами до 12 років із конфіскацією майна. Злочинними діями суб’єктам господарювання спричинено шкоду на близько пів мільйона гривень, остаточна сума буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Раніше правоохоронцями вже були затримані двоє з фігурантів. Дізнавшись про це, організатор угруповання, колишній депутат міськради, вирішив запропонувати начальнику місцевої поліції 5 тисяч доларів США за не притягнення його подільників до кримінальної відповідальності, тобто закриття кримінального провадження, повернення вилученого автомобіля та не перешкоджання його подальшій злочинній діяльності.

Про спробу підкупу керівник Первомайського районного відділу поліції повідомив внутрішню безпеку поліції, співробітники якої спільно за слідчими ГУНП 11 серпня затримали 42-річного фігуранта під час передачі обіцяної суми. Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання до восьми років ув’язнення. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області