На Миколаївщині молодика затримали за умисне заподіяння патрульному поліцейському тілесних ушкоджень

12 серпня близько 23:30 наряд патрульних поліцейських УПП в Миколаївській області здійснював патрулювання автомобільної дороги «Р-06» в межах Вознесенського району. Проїжджаючи в одному із сіл Дорошівської громади, співробітники поліції виявили мопед, яких рухався автодорогою без державного номерного знака. Правоохоронці зупинили транспортний засіб, за кермом якого перебував 23-річний водій із ознаками алкогольного сп’яніння.

Під час складання адміністративного протоколу за ст. 130 КУпАП правопорушник відмовився надавати свої документи та проходити медичний огляду на місці зупинки. Після цього зловмисник почав поводити себе неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою на адресу працівників поліції, а на вимоги заспокоїтись та припинити протиправну поведінку не реагував. Після чого, правопорушник ігноруючи законні вимоги поліцейських, наніс удар кулаком в обличчя одному з інспекторів, у результаті чого правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

-За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». 23-річного зловмисника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, зазначив заступник начальника обласного главку поліції Едуард Соловйов.

Нині молодику повідомили про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєний злочин підозрюваному загрожує до п’яти років ув’язнення.

Слідство триває.

Вознесенське районне управління поліції