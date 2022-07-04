На Одещині викрили чергове злочинне угруповання, яке незаконно переправляло «призовників» через держкордон

До складу групи входили троє жителів Білгород-Дністровського району. Усім зловмисникам слідчі територіального підрозділу поліції оголосили підозри за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Спільникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Викрили фігурантів спільними зусиллями оперативників Управління міграційної поліції Одещини, слідчих Білгород-Дністровського районного відділу поліції, працівників Служби безпеки України та прикордонників.

Було встановлено, що правопорушники, об’єднавшись у стійке злочинне угруповання задля збагачення на громадянах, які прагнуть уникнути мобілізації, почали поширювати в телефонних месенджерах інформацію щодо надання послуг з переправлення охочих за кордон в обхід пунктів пропуску. Коштували такі послуги три тисячі доларів США.

Відповідно до розподілених ролей, зловмисники надавали консультації клієнтам, визначали місця перетину кордону і супроводжували «ухилянтів».

«Зірвавши зловмисникам кілька спроб довести клієнтів до кордону з сусідньою країною і зібравши повну доказову базу злочинної діяльності угруповання, слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури оголосили чоловікам підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені організованою групою з корисливих мотивів. Матеріали справи скеровані до суду. Спільникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна», — прокоментував начальник міграційної поліції ГУНП в Одеській області Артур Макаров.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області