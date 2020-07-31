На Одещині затримали злочинне угрупування, яке спеціалізувалося на привласненні об’єктів нерухомості

Зловмисники протягом кількох років шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи та підставних осіб, привласнювали житло живих та померлих одиноких громадян, нерухомість, що знаходилася в іпотеці, та нежитлові приміщення територіальної громади. На їх рахунку більше десятка об’єктів нерухомості загальною вартістю понад чотирнадцять мільйонів гривень.

Поліцейські також встановили причетність угрупування до розбійного нападу та позбавлення волі одесита. Під загрозою пістолета вони відібрали в нього кілька сотень доларів і гривень та утримували потерпілого, поки не змусили написати розписку про неіснуючий борг.

Вчора слідчими одеської поліції спільно з оперативниками УСР, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділів КОРД і батальйону поліції особливого призначення, проведено понад 60 обшуків. Проводилися вони за адресами мешкання фігурантів та осіб з їхнього кола спілкування, в офісних приміщеннях і транспортних засобах на території Одеської та Херсонської областей.

В ході проведених заходів правоохоронці вилучили кілька десятків мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки на ім’я третіх осіб, боргові розписки, копії правовстановлюючих документів на нерухомість, візитки нотаріусів, копії паспортів громадян України, закордонні паспорти, балаклави та інші речові докази їх злочинної діяльності.

Дії зловмисників слідчі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України: 190 (шахрайство), 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 187 (розбій) та 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. На здобуте злочинним шляхом майно накладений арешт.

Сімом зловмисникам оголошено про підозру. Усі вони затримані та чекають на запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Одеської області