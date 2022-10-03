На Одещині наркоугруповання щомісяця заробляло близько мільйона гривень на збуті наркотиків і психотропів

Троє чоловіків, мешканці Одеси, налагодили незаконний збут заборонених речовин. Вони пропонували канабіс, амфетамін та екстазі через дві наркокрамниці в Інтернеті, а збували товар через закладки та розсилали замовлення за допомогою сервісу поштових відправлень. Членам наркоугруповання вже повідомлено про підозру за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ (УБН) спільно зі слідчими обласного управління поліції викрили групу осіб, які налагодили збут наркотиків і психотропів по всій країні.

Встановлено, що організував «наркобізнес» 29-річний уродженець Кіровоградщини. Він створив та адміністрував дві наркокрамниці в Інтернеті, де пропонував до продажу канабіс, амфетамін та екстазі. Постачав йому «товар» 41-річний мешканець Одеси. Для безпосереднього збуту заборонених речовин лідер угруповання залучив двох місцевих мешканців. Вони отримували від організатора розфасований товар, частину з якого розкладали по м. Одеса у вигляді закладок, іншу – відправляли замовникам поштою.

Такий «бізнес» приносив фігурантам близько мільйона гривень прибутку щомісяця.

Поліцейські зібрали необхідну доказову базу та після проведення оперативної закупки, за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, ТОР та БПОП, затримали двох членів наркоугруповання. Ще одного їхнього спільника правоохоронці Одещини затримали напередодні за вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили пакунки з канабісом, амфетаміном та пігулками екстазі, пістолет «Макарова», пів сотні набоїв до нього, банківські картки, мобільні телефони та гроші в національній валюті.

Вилучені речові докази скеровано для проведення відповідних експертних досліджень, а діяльність наркокрамниць заблоковано.

Фігурантам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Лідеру угруповання та одному зі збувачів суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 932 тисячі гривень кожному. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу ще одному члену угруповання.

Відповідно до інкримінованої статті, підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне рішення щодо постачальника будуть прийматися після надходження результатів експертного дослідження

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Національна поліція України