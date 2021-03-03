На Полтавщині оперативно затримали водія, який смертельно травмував чоловіка та втік з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2-го березня, близько 18-ї години, на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», на виїзді із міста Пирятин. За попередніми даними, водій автомобіля «Mitsubishi Pajero», 1964 року народження, мешканець Полтави, допустив наїзд на пішохода, 1993 року народження, який переходив проїжджу частину автодороги. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень житель Оржицької громади помер на місці.

Дмитро Майборода, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського районного відділу поліції, повідомив:

«Після скоєння ДТП водій з місця події втік. На пошуки правопорушника були орієнтовані всі наряди поліції Полтавщини та сусідніх областей. У ході проведення пошукових заходів, втікача виявили та зупинили на автодорозі «Київ-Харків», неподалік Решетилівки, працівники місцевого сектору поліцейської діяльності №1. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини, фігуранту загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції