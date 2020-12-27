На Рахівщині поліція затримала чоловіків, які обікрали мисливсько-рибальський магазин

Співробітники Рахівського відділення поліції розкрили викрадення зброї з мисливського магазину. Причетних до злочину чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання

Поліцейські Рахівського відділення розкрили крадіжку товару з магазину, що спеціалізується на продажі мисливсько-рибальського спорядження. Повідомлення про крадіжку в місті Рахів надійшло до поліції вчора, 26 грудня, зранку.

Заявник повідомив, що невідомі особи проникли на склад його мисливсько-рибальського магазину та незаконно привласнили чимало товарів.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що крадіжка трапилася за день до повідомлення про це правоохоронцям. Ні камер відеоспостереження, ні сигналізації на місці події не було.

Поліція з’ясувала, що невідомі відтиснули вхідні двері, після чого пограбували склад.

Інспектори сектору реагування патрульної поліції Рахівщини спільно з дільничними та кримінальною поліцією на основі попередньо отриманих даних спрацювали оперативно та за гарячими слідами спіймали двох підозрюваних. Двоє рахівчан, віком 37 та 24 років, під вагою зібраних поліцією доказів зізналися.

Правоохоронці також знайшли схованку з краденим. Вони вилучили 5 пневматичних рушниць, 29 ножів, 13 вудок, 25 стартових патронів, 5 чохлів до ножів, 4 рибальські костюми та по одному рюкзаку та чохлу до пневматичної зброї.

Наразі двох підозрюваних затримали в порядку статті 208 КПК України.

Поліція також встановила причетність до злочину ще одного спільника, 19-річного рахівчанина. Його місцезнаходження встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікацї поліції Закарпатської області