На Рівненщині поліцейського судитимуть за перевищення повноважень та побиття місцевого жителя

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно працівника Головного управління Національної поліції в Рівненській області, якому інкриміновано нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень та перевищення службових повноважень (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 365 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2020 року інспектор роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в області на території автовокзалу у м. Сарни наніс тяжкі тілесні ушкодження місцевому жителю через начебто образи на адресу правоохоронця, перевищивши таким чином службові повноваження.

Досудове розслідування проводили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому,

У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури