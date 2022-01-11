На Рівненщині «смотрящого» зі спільниками судитимуть за організацію наркобізнесу за ґратами

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 4 осіб за фактами незаконного придбання, зберігання, пересилання та збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, а також встановлення та поширення злочинного впливу, вчиненого в установі виконання покарань (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 318, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, уродженець Івано-Франківщини під час відбування покарання у виправному центрі на Рівненщині, позиціонуючи себе «смотрящим», встановив та поширював злочинний вплив на осіб, які утримуються у цій установі.

Крім того він організував та очолив злочинну групу, яка займалася збутом наркотиків, а також забезпечувала постачання наркотичних та інших заборонених речовин на територію виправного центру, для їх збуту серед засуджених. До складу угруповання організатор залучив як виконавців 3 своїх знайомих. Один з них купував заборонені речовини в аптеках Києва та Рівного, в тому числі з використанням незаконно отриманих рецептів. На територію виправного центру «товар» у своєму тілі та одязі доставляв співучасник, який виконував контрагентські роботи за межами установи виконання покарань. Ще один спільник відповідав за збут «товару» на території виправного центру та розрахунок з іншими двома співучасниками. Прибуток віддавав «смотрящому», який той використовував для продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

В ході слідства задокументовано 12 епізодів заволодіння шляхом шахрайства наркотичним засобом, 15 епізодів незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збуту, а також передачі у місця позбавлення волі заборонених речовин.

Наразі усі фігуранти провадження перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі Головного управління Нацполіції в Рівненській області за оперативного супроводу працівників Управління боротьби з наркозлочинністю ДБН Нацполіції України.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури